Відео "Весняні думи" мальовниче, присвячене красі, самобутності та неповторності українських Карпат. Знімали його в екстремальних умовах.

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Дебютний кліп Hutsul Planet

Зйомки відбувалися на висоті понад 1800 метрів і тривали добу. Локацією для першої відеороботи Hutsul Planet обрали гору Шпиці, що розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області.

"Відео унікальне тим, що зняте в тій частині Карпат, куди не вдасться дійти всім туриста. Шпиці та її околиці – це первозданна природа. Там краса, яку ще не знищила людина", – розповів засновник і керівник проєкту Михайло Балух.



Hutsul Planet зняли дебютний кліп у Карпатах / Фото пресслужби

Режисер Тарас Химич наголосив, що головна ідея кліпу полягала в тому, щоб показати красу наших гір. Це відео надихає на подорожі Карпатами, де можна відвернутися від повсякденних проблем і турбот, побачити неймовірні краєвиди та сповна насолодитися їх красою.

Hutsul Planet – "Весняні думи": дивіться відео онлайн