Кристина Соловий показала, как лежала на полу, пока во Львове раздавались взрывы

Украинская певица Кристина Соловой сделала фото при взрывах во Львове. Она показала, как лежала на полу.

26 марта российский враг нанес авиаудары по Леву. Живущая там украинская певица Кристина Соловий показала, как скрывалась от ракет.

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Кристина Соловий сделала фото во время взрывов

Исполнительница опубликовала фото, на котором лежит на полу. Она свернулась на подушке в ожидании отбоя.

, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – немедленно направляйтесь в укрытие. Если вы не успеваете добежать до хранилища, можно воспользоваться правилом двух стен или зайти в комнату без окон.

Я собиралась записать вокал, а во Львове начались взрывы,

– подписала фото Соловий.



Кристина Соловой во время обстрелов / Фото из инстаграма Кристины Соловий

Обстрелы Львова: коротко