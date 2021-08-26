У каждого хоть раз в жизни случалось неудачное свидание. Во время съемок шоу "Кто сверху?" бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова рассказала о своем опыте неловких ситуаций с парнями.

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Анна Ризатдинова о неудачных свиданиях

По словам знаменитости, наиболее неудобно тогда, когда с парнем просто не о чем было поговорить. Таких свиданий у Анны Ризатдиновой было много.

Наиболее неудобно, когда начинается этакое молчание. И ты пытаешься откуда-то вытащить темы для беседы, хотя на самом деле просто хочешь пойти домой,

– призналась олимпийская чемпионка.

"Были неловкие моменты, когда парень писал: "Давай встретимся". Я понимаю, что хорошо к нему отношусь, но не как к парню, а как к другу. Не могу отказать ему, но и принять приглашение тоже не могу", – поделилась звезда.

Анна Ризатдинова признается, что дарили ей разнообразные вещи – и ценные, и не слишком. Но самое дорогое, что оставило отпечаток на сердце, это подарки от близких людей.

Например, у меня есть крестик от мамы. Она его освящала еще в Симферополе. От папы у меня есть специальный стеллаж для медалей,

– рассказала Ризатдинова.



Анна Ризатдинова / Фото "Нового канала"

Интересно, что похожий опыт получила героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич. Ей часто хотелось уйти со свидания домой, однако она никогда не убегала.

Певица нашла другой метод избегать таких парней: "Я просто начинала плохо себя вести. После этого парень мне не звонил, не писал. Он понимал, что я не тот человек, с которым он хочет встречаться".