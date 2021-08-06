Но это не все подробности, которые рассекретила исполнительница. На какие еще разные и одновременно провокационные вопросы отвечала – узнавайте дальше.

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Откровение "Холостячки" Златы Огневич

​​Злата является совой.

На ужин она любит лакомиться пастой.

Из напитков обожает сладкий кофе.

Любимые цветы певицы – орхидеи.

Огневич любит сладости. Особенно ей нравится сочная пахлава, которая тает во рту.

Отдыхать Злата стремится вместе с друзьями. Ей очень понравилась вечеринка на Бали в клубе "Лаффовела": "Это была лучшая вечеринка года в моей жизни".

Отпуск артистка обожает проводить в местности, где есть горы и море.

В свободное время она скорее почитает книгу, чем посмотрит фильм.

Злата любит сериалы. Недавно она посмотрела "Тень и кость" (Shadow and Bone) на Netflix.

"Холостячка" мечтает о доме.

Огневич нравится сочетание джинсов и платья, поэтому в ее гардеробе есть джинсовое платье.

Образы обычно она довершает обувью на каблуке, а не кроссовками.

Злате нравится, когда ужин готовит мужчина, это очень сексуально. Сама же любит готовить только пасту.

Звезду преследовали фанаты. Один из них даже рассекретил, где она живет, и напал на нее ночью: "Это был маньяк, который преследовал меня 2 года. Сейчас о нем ничего не слышно. Один из украинских телеканалов снял о нем сюжет, где мужчина заявил: "Да, я говорил, что хочу ее убить, но лишь пошутил. На самом деле я никогда ей не угрожал бы".

Певица поделилась, что никогда не сбегала со свидания: "Я просто начинала плохо себя вести. После этого парень мне не звонил, не писал. Он понимал, что я не тот человек, с которым он хочет встречаться".

Знаменитость покупала одежду на размер меньше, чтобы похудеть и надеть ее.