"Хотел быть полезным своей стране": Зеленская рассказала миру о Паше Ли, погибшем в Ирпене

Первая леди Украины продолжает рассказывать мировому сообществу о жестокости российской агрессии и людях, которые она обрекает на смерть. В частности, она вспомнила об украинском актере Павле Ли, который, прикрывая детей своим бронежилетом, умер сам под обстрелами.

В очередном сообщении в инстаграмме Елена Зеленская рассказала, что мама Павла – из Закарпатья, отец – кореец из Крыма. Но, несмотря на разные корни, он защищал свою страну до последнего.

К слову "Несправедливая смерть героя": украинские звезды чтят память актера Павла Ли

Когда произошло вторжение, Паша, как каждый украинец, захотел быть полезным своей стране. Он вывозил людей из охваченного войной Ирпеня и погиб,

– поделилась жена Зеленского,

Также она рассказала о трагической судьбе других украинцев, спасавших жизнь людей, отдав свою:

волонтера Настю Яланскую;

волонтера Анатолия Бережного;

зоозащитницу Александру Полищук;

и двух волонтеров-зоозащитников, имена которых неизвестны.

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"Эти люди погибли, спасая и помогая. Я хочу, чтобы вы о них знали. Я хочу поклониться всем волонтерам – погибшим и живым. Сейчас они наравне с армией держат на своих плечах страну. Находят амуницию для военных. Под огнем доставляют гуманитарные грузы и вывозят из-под обстрелов людей. Принимают беженцев. Их оружие – большое сердце, и по нему ежеминутно целит враг. Да он его не остановит. Ведь сейчас все украинцы – в чем-то волонтеры. Бесплатно кормят и селят. Стают к работе вместо тех, кто выехал или погиб. Делятся последней пластинкой лекарства. Посещают одиноких немощных соседей. Разбирают в семье заброшенных и потерянных животных", – добавила первая леди.

Елена Зеленская увлечена сплоченностью и отвагой украинцев, только просит одно – оставаться в живых.

Что известно о Паше Ли

Актер и телеведущий родился в Евпатории, Крыму. Снимался в кино, рекламе, был актером дубляжа, участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд-3", которое принесло ему широкую популярность.

Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников".

Из-за вторжения России он присоединился к рядам ВСУ, но умер от пуль окупантов. Ему было всего 33 года. Он погиб в Ирпене 6 марта, на 11-й день войны.

Певица Камалия рассказала, что вместе с Павлом в момент его гибели был модератор артистки. Тот рассказал, что когда они эвакуировали в Ирпене людей и детей из горящего дома, мужчины сняли свои бронежилеты и закрывали ими детей от пуль россиян. Все 9 детей остались спасенными.

приносит искренние соболезнования семьям всех погибших и раненых, ставших жертвами русской войны.