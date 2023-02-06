Это действительно было невероятное время, – победительница "Холостяка-12" призналась, пойдет ли на другие шоу

Участие в "Холостяке-12" принесло Екатерине Лозовицкой немало популярности. Однако построить отношения ей все-таки не удалось. Девушка откровенно призналась, будет ли дальше искать любовь на романтических телепроектах.

По словам Екатерины, опыт съемок в реалити-шоу был очень ценным. Об этом рассказала в интервью 24 Каналу.

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На съемках "Холостяка" Лозовицкая познакомилась с большим количеством людей, получила много классных эмоций. Катя испытала себя, посмотрела на себя со стороны, имела возможность исправить свои слабые стороны. Однако не скрывает, что сложно было показывать свои эмоции и чувства на камеру. Но девушка не жалеет, что пошла на реалити-шоу. "Это действительно было невероятное время", – говорит Катя.

У меня нет цели или желания бегать по романтическим реалити-шоу в дальнейшем, однако в каких-то творческих проектах я бы с удовольствием приняла участие,

– отметила победительница "Холостяка-12".