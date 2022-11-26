Даже не поздоровался, – экс-участница "Холостяка" ошеломила правдой об Алексе Топольском
Источник:инстаграмм Юлии Кавчук
25 ноября в эфире показали 5 выпуск реалити-шоу "Холостяка-12". Алекс Топольский простился с Юлией Кавчук, которая показалась ему неуверенной в себе. Теперь девушка ошеломила правдой о главном герое.
В 4 выпуске Юля Кавчук получила розовую розу, так что на этой неделе она имела все права хозяйки дома. Однако девушке не удалось найти общий язык с другими участницами, потому и не справилась с этой ролью.
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Юля о "Холостяке" Алексе Топольском
Девушки, покидающие "Холостяк", все чаще высказываются о главном герое Алексе Топольском. Мужчина простился с Юлей, потому что она якобы неуверенная в себе девушка. После этого она много плакала. Так продолжалось неделю. Причину этих слез Юля не понимает до сих пор.
На следующее утро я встретила Алекса и Гришу на завтраке в отеле. Первый прошел мимо и даже не поздоровался. А с Гришей пообщалась и посмеялась: "СТБ – возможно все". Драмы мало не бывает,
– вспомнила Юля.
Она уже отпустила эту ситуацию и признается, что очень рада, что покинула шоу именно тогда. Последнюю неделю на проекте ей было очень сложно.
"Можно было протянуть до 8 выпуска. Я знала, как это сделать, но понимала, что главное – сохранить репутацию (тогда еще не было озвучки и очевидного образа колхозницы, который создали с помощью нее). Надо оставаться человеком и беречь себя от еще большего стресса. Последнюю неделю мне было очень плохо, что мной манипулируют", – призналась девушка.
Юля об Алексе Топольском / Скриншот инстаграм-сторис девушки
Юля об Алексе Топольском / Скриншот инстаграм-сторис девушки
Что о "Холостяке" говорили другие девушки
- Аделина: "Каждая девушка приходит туда со своей целью, а узколобые люди верят. Мужчины, возможно, действительно ищут любовь. Но это точно не о моем сезоне".
- Алина о забеге на стадионе: "Он не присоединился к нам, а только стоял и смотрел будто со своего пьедестала, как мы "боремся". Это было более унизительно, чем азартно. В тот момент, я думала, как же он радуется". сейчас тем, что девушки "выплевывают" свои легкие ради такого "аполлона". Абсурдная ситуация. Полный дебилизм".