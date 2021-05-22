"Холостяк" Михаил Заливако прокомментировал свой выбор в финале проекта

22 мая 2021 , 06:10
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Источник:

инстаграм Михаила Заливако

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако нашел любовь на проекте "Холостяк". Сердце мужчины удалось завоевать Анне Богдан. В Дубае он признался девушке в чувствах и именно с ней продолжит строить отношения вне камер. После финала "Холостяк" поделился трогательным фото с избранницей.

В финале 11 сезона "Холостяка", который состоялся в пятницу, 21 мая, Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Мужчина шел на реалити-шоу, чтобы найти свою любовь и таки смог это сделать.

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Романтическое фото "Холостяка" Михаила и Анны

На личной странице в инстаграме мужчина опубликовал трогательный пост. Заливако обнародовал фото, где предстал перед камерой вместе с любимой. Михаил и Анна изображены в локации, где и происходила финальная церемония.

Влюбленные нежно обнимают друг друга и улыбаются. Они не скрывают своего счастья. Именно на проекте Анна и Михаил смогли начать свою историю любви.

Заливако не был многословным и дополнил публикацию смайликом в виде сердечка. О чувствах к избраннице он ранее заявил на всю страну, сказав в финале: "Я люблю тебя!".

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Реакция сети

Однако такой выбор "Холостяка" изрядно огорчил некоторых зрителей шоу. Они отмечают, что Михаил поступил плохо по отношению к Юлии, поскольку сначала дал ей надежду на отношения и сразу же забрал ее.

  • "Зачем делать больно Юле? Ты опустился в глазах всех зрителей".
  • "В этом сезоне не было настоящего мужчины, а был какой-то мальчик, который играет с чувствами и делает больно".
  • "Как это неправильно! Нельзя было так с Юлей поступать. Настоящий мужчина так не делает".
  • "Это далеко не реалити. Шоу... Этот сезон "переплюнул" все предыдущие. Для чего так издеваться над чувствами?"
  • "С Юлей была не любовь? Зачем тогда давать надежду? Разочаровал".

Но есть зрители, которые искренне рады за Михаила и Анну, и поздравляют их с продолжением истории любви.

  • "Шикарные!"
  • "Счастья вам!"
  • "Красивые! Поздравляю!"
  • "Классные!"
  • "Победила любовь!" 
Автор: Христина Кобак