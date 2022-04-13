"Холостяк" Михаил Заливако потролил российских оккупантов и их жен: "Будет распаковка"

Российские оккупанты не только убивают наших людей и уничтожают города, но и мародерят, обворовывают украинский народ. Герой "Холостяка" Михаил Заливако на этот счет опубликовал забавный ролик.

Уже есть много историй о том, как воюющие в Украине орки обворовывают квартиры, выносят все, даже трусы. А в разговорах с женами кичатся, потому что привезут новые вещи. Михаил Заливако опубликовал саркастический ролик, посвятивший таким "военным" России.

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