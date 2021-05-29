"Холостяк" Михаил Заливако покорил страстным фото с Анной Богдан

29 мая 2021 , 10:15
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Источник:

инстаграм Михаила Заливако

11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" отгремел. Наконец стало известно, что после телевизионного финала Михаил и Анна продолжили строить отношения. Влюбленные уже не скрывают своих чувств и делятся общими фото в сети. Заливако обнародовал страстный кадр с любимой.

В течение 2,5 месяца после завершения съемок "Холостяка-11" Михаил и Анна скрывали свои отношения от публики. Они жили вместе, арендовали квартиру, однако согласно правилам шоу не могли появляться в общественных местах до выхода на экраны последнего эпизода сезона.

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В финале "Холостяка" Михаил признался Анне, что любит ее. И, как оказалось, эти слова имели большое значение для них обоих. Теперь они не скрывают, что счастливы вместе и строят общее будущее.

Михаил Заливако об отношениях с Анной Богдан

После выхода пост-шоу, где стало известно об отношениях Михаила и Анны, мужчина обнародовал страстное фото со своей избранницей. Они позировали, сидя на бетонной плите. Богдан сидела на ногах Заливако, крепко обнимала его и страстно целовала.

"Холостяк" отвечал любимой взаимностью и мило улыбался. Теперь они уже не скрывают своих чувств, могут вместе появляться на публике, гулять, ходить в кино, на свидания, как и другие влюбленные пары.

"Я тебя люблю", – с нежностью написал Михаил под фото и дополнил пост эмодзи в виде красного сердечка.


Влюбленные Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

В комментариях под заметкой подписчики Михаила в очередной раз подчеркивают, что финал проекта был несправедливым и Заливако только сделал больно Юлии "Зайке", которой сначала дал надежду, а потом забрал ее.

  • "Она тебе не пара. Долго вы вместе не будете".
  • "Сплошное разочарование. Любви нет".
  • "Зачем говорил слова любви Юле?"
  • "Михаил, где Юля?"
  • "Жаль "Зайку". Или она только для шоу?"

Но есть и те пользователи сети, которые искренне поздравляют новую пару и желают влюбленным счастья.

  • "Очень рады за вас!"
  • "Лучшие! Люблю вас!"
  • "Какие вы красивые! Я счастлива за вас! Желаю вам безграничной любви!"
  • "Вы просто невероятная пара! Мы вас любим! Желаем любви и много детей!"
  • "Не могу насмотреться! Радуюсь за вас!"
Автор: Христина Кобак