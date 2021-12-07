"Холостяк" или "Холостячка" : какое телешоу чаще всего искали украинцы в 2021 году

7 декабря 2021 , 16:35
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Источник:

24 канал

Google обнародовал рейтинг запросов самых популярных ТВ-шоу, которые украинцы просматривали в 2021 году. Какое шоу стало лидером: "Холостяк" или "Холостячка" – узнавайте дальше.

Во время пандемии украинцы больше времени проводят дома, поэтому и телевизионные шоу для них более актуальны. В этом году телеканалы презентовали немало проектов. Какие из них оказались самыми популярными среди зрителей – узнавайте в материале.

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Традиционно в конце года Google представил итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. В категории телешоу украинцев больше всего интересовал 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. А в марте проект занял первое место среди запросов пользователей сети.

Полный рейтинг запросов телешоу 2021 года в Украине узнавайте ниже.

ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google

  1. "Холостяк-2021"
  2. "Евровидение-2021"
  3. "Холостячка-2"
  4. "Пацанки" 6 сезон
  5. "Игра" на ТНТ
  6. "Оскар-2021"
  7. "Маска"
  8. "Супербабуся"
  9. "Звезды в Африке"
  10. "Танцы со звездами"


ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google / Фото пресс-службы

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Автор: Христина Кобак