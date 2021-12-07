У час пандемії українці більше часу проводять вдома, тому й телевізійні шоу для них актуальніші. Цього року телеканали презентували чимало проєктів. Які з них виявилися найпопулярнішими серед глядачів – дізнавайтеся у матеріалі.
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Традиційно наприкінці року Google представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів. У категорії телешоу українців найбільше цікавив 11 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Також "Холостяк-2021" посів третє місце в рейтингу топ-запитів. А у березні проєкт посів перше місце серед запитів користувачів мережі.
Повний рейтинг запитів телешоу 2021 року в Україні дізнавайтеся нижче.
ТВ-шоу 2021 року в Україні: рейтинг запитів Google
- "Холостяк-2021"
- "Євробачення-2021"
- "Холостячка-2"
- "Пацанки" 6 сезон
- "Игра" на ТНТ
- "Оскар-2021"
- "Маска"
- "Супербабуся"
- "Звезды в Африке"
- "Танці з зірками"
ТВ-шоу 2021 року в Україні: рейтинг запитів Google / Фото пресслужби
Які ще рейтинги в Україні вже опублікували
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- Лише 1 українська пісня: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів 2021 року в Україні.
- Жодної української пісні: що слухали українці на Spotify у 2021 році.