Во время пандемии украинцы больше времени проводят дома, поэтому и телевизионные шоу для них более актуальны. В этом году телеканалы презентовали немало проектов. Какие из них оказались самыми популярными среди зрителей – узнавайте в материале.
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Традиционно в конце года Google представил итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. В категории телешоу украинцев больше всего интересовал 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. А в марте проект занял первое место среди запросов пользователей сети.
Полный рейтинг запросов телешоу 2021 года в Украине узнавайте ниже.
ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google
- "Холостяк-2021"
- "Евровидение-2021"
- "Холостячка-2"
- "Пацанки" 6 сезон
- "Игра" на ТНТ
- "Оскар-2021"
- "Маска"
- "Супербабуся"
- "Звезды в Африке"
- "Танцы со звездами"
ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google / Фото пресс-службы
Какие еще рейтинги в Украине уже опубликовали
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