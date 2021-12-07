Во время пандемии украинцы больше времени проводят дома, поэтому и телевизионные шоу для них более актуальны. В этом году телеканалы презентовали немало проектов. Какие из них оказались самыми популярными среди зрителей – узнавайте в материале.

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Традиционно в конце года Google представил итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. В категории телешоу украинцев больше всего интересовал 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. А в марте проект занял первое место среди запросов пользователей сети.

Полный рейтинг запросов телешоу 2021 года в Украине узнавайте ниже.

ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google

"Холостяк-2021" "Евровидение-2021" "Холостячка-2" "Пацанки" 6 сезон "Игра" на ТНТ "Оскар-2021" "Маска" "Супербабуся" "Звезды в Африке" "Танцы со звездами"



ТВ-шоу 2021 года в Украине: рейтинг запросов Google / Фото пресс-службы

Какие еще рейтинги в Украине уже опубликовали