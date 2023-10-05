"Холостяк" Алекс Топольский после хейта из-за языка заговорил о "внутренней свободе" на Бали

5 октября 2023, 12:52
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Алекс Топольский

Герой "Холостяка-12" Алекс Топольский рассказал, как ему живется на Бали. Бизнесмен похвастался "внутренней свободой" и медитациями.

Алекс Топольский в романтическом шоу по телевидению показал себя как успешный бизнесмен. Сейчас он живет на восточном побережье Бали и практически не упоминает о войне в Украине.

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Как живет Алекс Топольский

"Холостяк" похвастался, что после медитаций на вершине гору почувствовал "внутреннюю свободу". Он рассказал, что развивает эту свободу из-за медитации, изучения своих чувств.

Моя душа летала свободно, как птица на ветру, и я чувствовал, что могу быть настоящим собой, без всяких ограничений или страхов. На Бали я понял, что внутренняя свобода – это не просто состояние души, это способность чувствовать гармонию с окружающим миром и быть свободным в выражении своих мыслей и чувств.
– поделился Алекс Топольский.

Бизнесмен добавил, что учится выражать свои мысли "откровенно и без страха перед осуждением". Это тоже помогает ему ощущать внутреннюю свободу.


Алекс Топольский / Фото из инстаграма Алекса Топольского

Недавно Алекс Топольский рассказывал о том, что пережило на Бали небольшое землетрясение. В соцсети X (ранее твиттер) украинцы раскритиковали его и напомнили о более важных проблемах.


Алекс Топольский / Фото с инстаграм-сториз

  • "Произошло сотрясение российской части мозга, которая формулирует мысли";
  • "Трагедия";
  • "Так на каком языке он там остановился?";
  • "Для кого он все это рассказывает? Кому интересно слушать его страдания?";
  • "Какой ужас. Надо срочно эвакуироваться в Авдеевку".

Алекс снова пишет на украинском

В августе Алекс Топольский заявил, что его родной язык – русский. Он перешел на язык оккупантов и объяснил, что так ему легче объяснять свои мысли.

"Как бы я ни любил свою страну, каким бы патриотом себя ни считал, высказывать свои мысли мне нужно на родном языке (русском – 24 Канал), на котором я разговаривал 22 года", – заявил "Холостяк".

Ожидаемо, на мужчину обрушился хейт. После этого он перешел на английский, считая это компромиссом. Но сейчас снова пишет сообщения на украинском.

Автор: Марія Касій