Искренне радуется проблемам, – "Холостяк" Алекс Топольский объяснил, почему не общается с Деминым
Источник:Алекс Топольский
Во время съемок реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский кичился крепкой дружбой с популярным радиоведущим Славой Деминым. Он даже звал его с сыном на свои свидания. Однако сейчас мужчины не общаются.
Первым об этом рассказал Слава Демин в одном из выпусков своего ютуб-шоу, потому что ему якобы надоели упреки, что его звездный кум сидит на Бали и публикует видео под русские треки. Теперь о конфликте высказался сам Алекс Топольский.
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Почему "Холостяк" Топольский поссорился с Деминым
В "окошке" в инстаграм-сторис его спросили: "Почему не общаетесь с Деминым?" Тот неохотно, но ответил, что Слава уже бывший друг, потому что откровенно радуется его проблемам. Никаких других деталей "Холостяк" не выдал.
Знаете, кто всегда будет пытаться догнать в вашей жизни? Бывшие. Друзья. Любовники. Крича, что любили вас. Почему? И просто их раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо. Кто же еще так искренне и открыто может радоваться возникающим у тебя проблемам, как не твой бывший друг,
– высказался Алекс Топольский.
Слава Демин пока никак не отреагировала на это заявление.
Алекс Топольский о дружбе с Деминым / Фото с инстаграм-сторис
Алекс Топольский о дружбе с Деминым / Фото с инстаграм-сторис
Напомним, о конфликт с Алексом Топольским, который крестил его сына, Слава Демин рассказал еще в конце марта. Их общение оборвалось через месяц после выхода "Холостяка" в эфир. Как объясняет радиоведущий, "из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношениях между людьми". Однако другу детства он желает только самого лучшего – "найти настоящую любовь, которая изменит его жизненные принципы".