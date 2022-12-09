Не ожидал: "Холостяк" удивил правдой о брате из России, что снимался для первой вечеринки

В 1 выпуске "Холостяка" Юлия, которую зовут "Медузой", выиграла видеообращение брата Алекса Топольского. Как выяснилось, он с семьей живет в России. Он не только не уехал из страны, но и в начале войны поддерживал оккупационную политику Путина.

В России живут родственники "Холостяка" по линии отца. Если с дядями он давно не общается, то со старшим братом Максимом был на связи. Однако после 24 февраля они чуть не рассорились. Алекс Топольский набрался терпения и убедил его не верить Кремлю и федеральным каналам.

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"Холостяк" вытащил брата из тисков российской пропаганды

Это действительно непростой момент. Мы с Максом были очень близки. Первое наше общение, первые разговоры после вторжения – я был шокирован его позицией. Я не ожидал такого,

– признался Алекс Топольский.

Он не уточнил, что именно думал брат о вторжении России в Украину, но рассказал, что через несколько недель открыл ему глаза.

"Мне удалось его убедить. Я ему показал несколько разных ресурсов, где надо черпать информацию, где есть объективная правда, а не та, которая демонстрируется им в России. Благодаря этому начался диалог, и наша братская дружба и родство вернулись", – прокомментировал "Холостяк".

Полное интервью с "Холостяком" Алексом Топольским: смотрите видео онлайн (о брате из России – на 3:30)

Светлане Тарабаровой, в отличие от Алекса Топольского, не удалось убедить дядю из России. Певица говорит, что мужчине, выросшему на Херсонщине, "достали мозг и поставили туда телевизор", потому что в начале войны он радовался, что оккупанты наконец-то освободят их.