Сценариев нет, – "Холостяк" Алекс Топольский высказался о реалити-шоу
Источник:"Факты ICTV"
18 ноября в телеэфире покажут 4 выпуск реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой Алекс Топольский дал интервью, в котором заявил, что на проекте не было никаких сценариев.
Многие зрители подозревают реалити-шоу в неискренности. Якобы там все развивается по сценарию и не все чувства настоящие. В преддверии нового выпуска "Холостяк" развеял эти сомнения.
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Алекс Топольский о съемках "Холостяка"
Бизнесмен признался, что у него не было страха перед съемками реалити-шоу. Не боялся, что все будет происходить на камеру.
Мне сразу сказали, что сценариев нет. Это будет полностью реалити. И я говорил, что у меня нет дискомфорта по поводу присутствия камер,
– сказал Топольский.
Единственное, что вызывало сомнения у Алекса – сочетание участия в проекте и ведение бизнеса в США. Хотя все процессы автоматизированы, Топольский не знал, что будет, если он на 3 – 4 месяца поедет в другую страну: "Это был риск, и так случилось, что кое-какими критически важными бизнес-вопросами мне пришлось заниматься во время проекта".
Что о реалити-шоу говорят участницы
Из-за войны премьеру 12 сезона "Холостяка" неоднократно переносили. Сроки договоров, которые участники подписывали с СТБ, уже закончились, поэтому теперь девушки смело высказываются про проект. Большинство из тех, кто боролся за сердце Алекса Топольского, критикует происходящее на съемочной площадке. Отрицательно высказываются и о самом "Холостяке".
- Аделина намекала, что Алекс Топольский не искал любви на проекте. Опыт Аделины на этом романтическом проекте был неудачным. На первой вечеринке она подарила Алексу Топольскому подушку со своим изображением в полный рост, а затем нашла ее в одном из укрытий. После вылета девушка заявила, что "этот позор не стоит времени".
- Также после вылета разнесла проект Настя, рассказав о сценарии, рабском контракте и безумных штрафах.
- Алина, с которой герой летал в Стамбул, возмутилась из-за забега на совместимость и церемонию роз в 3 выпуске: "Он не присоединился к нам, а лишь стоял и смотрел будто со своего пьедестала, как мы "боремся". Это было более унизительно, чем азартно. В тот момент, я думала, как же он радуется сейчас тем, что девушки "выплевывают" свои легкие ради такого "аполлона". Абсурдная ситуация. Полный дебилизм".