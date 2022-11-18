Сценариев нет, – "Холостяк" Алекс Топольский высказался о реалити-шоу

18 ноября в телеэфире покажут 4 выпуск реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой Алекс Топольский дал интервью, в котором заявил, что на проекте не было никаких сценариев.

Многие зрители подозревают реалити-шоу в неискренности. Якобы там все развивается по сценарию и не все чувства настоящие. В преддверии нового выпуска "Холостяк" развеял эти сомнения.

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Алекс Топольский о съемках "Холостяка"

Бизнесмен признался, что у него не было страха перед съемками реалити-шоу. Не боялся, что все будет происходить на камеру.

Мне сразу сказали, что сценариев нет. Это будет полностью реалити. И я говорил, что у меня нет дискомфорта по поводу присутствия камер,

– сказал Топольский.

Единственное, что вызывало сомнения у Алекса – сочетание участия в проекте и ведение бизнеса в США. Хотя все процессы автоматизированы, Топольский не знал, что будет, если он на 3 – 4 месяца поедет в другую страну: "Это был риск, и так случилось, что кое-какими критически важными бизнес-вопросами мне пришлось заниматься во время проекта".

Что о реалити-шоу говорят участницы

Из-за войны премьеру 12 сезона "Холостяка" неоднократно переносили. Сроки договоров, которые участники подписывали с СТБ, уже закончились, поэтому теперь девушки смело высказываются про проект. Большинство из тех, кто боролся за сердце Алекса Топольского, критикует происходящее на съемочной площадке. Отрицательно высказываются и о самом "Холостяке".