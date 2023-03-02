Дайте ему Оскар: "Холостяк" Топольский довел сеть до хохота видео, как знакомится на Бали

2 марта 2023, 13:27
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Алекс Топольский

Герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский до сих пор на Бали. Раньше он хвастался, что познакомился там с девушкой, а теперь смонтировал видео о том, как это было. В ответ сеть разразилась хохотом и просит Оскар для бизнесмена.

В День святого Валентина Алекс Топольский показал фото с новой девушкой, которую встретил на Бали. Похоже, от проекта "Холостяк" он еще не отошел , ведь превратил знакомство с ней в настоящее реалити-шоу.

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"Холостяк" снял видео, как познакомился с любимой

Вместо того чтобы просто показать лицо новой пассии, Алекс на камеру воспроизвел историю их знакомства. Показал, как пришел в одно из своих любимых кафе поработать и выпить горячее лате, но заметил "красивую до безумия" девушку за соседним столиком. Тогда, как комментирует сам герой, ему "на ум пришла гениальная идея" – угостить ее пирожным и передать записку с предложением познакомиться. Ответ девушка написала на бумажке, а вот что было дальше – осталось интригой.

Похоже, 135-тысячную аудиторию Алекса ждет вторая серия романтического реалити.

Начало знакомства с девушкой,
– подписал "Холостяк".

Сеть хохочет с Алекса Топольского

Мужчину засыпали реакциями в комментариях. Кого-то рассмешила его актерская игра, кто-то вспомнил о бизнесе в США, о котором он говорил весь проект, кто-то смеялся, потому что 12 сезон "Холостяка" давно закончится, а Топольский до сих пор живет как в реалити-шоу:

  • "Алексе у вас очень комический контент";
  • "Сейчас в эфире шоу "Холостяк 2.0";
  • "Дайте уж ему срочно Оскара";
  • "Она написала: "Алекс, как там твой бизнес";
  • "И она сказала: "Я люблю бизнес";
  • "Поменяйте ему контент-мейкера";
  • "Она написала: "Где твоя бутылка карпатской джерельной?" Ты же брал с собой украинскую минералку в Дубае";
  • "Лютый кринж";
  • "Вы знаете, я не отпишусь. Такие вещи меня порадуют ровно настолько, чтобы во время депрессии угарнуть и даже немного похвалить себя за адекватность".

Напомним, на Бали Алекс Топольский приглашал не только Катю Лозовицкую, которую выбрал в финале "Холостяка", но и Саше Мудрую. Он написал ей в день разрыва с Катей, а когда она уже жила с бойфрендом-американцем, хотел доказать, что сделает ее счастливой. Однако второй шанс девушка не дала. Более того, после выхода последнего эпизода Топольский записал Мудрой оскорбительное сообщение "то ли пьян, то ли под кайфом".

Автор: Марина Джура