Холостяк Алекс Топольский признался, что "чуть не сорвал съемки" во 2 выпуске

Звезда нового сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский после первой громкой вечеринки на проекте признался, что второй выпуск был не менее эмоционален. По его словам, шоу могло обернуться трагедией.

После нескольких недельных переносов проект "Холостяк" все же состоялся на прошлой неделе. 4 ноября зрители увидят новый, второй выпуск, где будут бушевать настоящие страсти. А справиться с эмоциями ему помогут сами участницы шоу.

Читайте также 52 часа съемок: "Холостяк" Алекс Топольский поделился деталями первой вечеринки проекта

Для меня это были одни из самых сложных съемок. Одновременно в моей жизни по проекту и на нем происходили достаточно напряженные события. В какой-то момент я даже чуть не сорвал съемки! Это было на грани какой-то трагедии. По "СТБ" этого не покажут, но тут я вам расскажу обо всём после выпуска. Но, как бы там ни было, сейчас я понимаю, что само общение с девушками и помогло мне справиться со всем!

– заинтриговал главный герой шоу.

В частности, он добавил, что в этом эпизоде зрителей будет ждать "долгожданная встреча с очень дорогими ему людьми". В частности, поклонники получат ответ на вопрос, который волновал все еще с вечеринки.

Имеет ли холостяк сына

Фанаты "Холостяка" убеждены, что речь идет о ребенке Алексе, который вспоминал Григорий Решетник на первой вечеринке. Зрители подозревают, что это не его родной сын, а крещенный. Одна из комментаторок даже написала, что мальчик из видеообращения к участнице Оле – это сын телеведущего "Люкс ФМ" Славы Демина, который является крестником Алекса.