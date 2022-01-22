12 сезон "Холостяка" уже отсняли: что Алекс Топольский говорит о финальной церемонии
Источник:инстаграм Алекса Топольского
На днях отсняли 12 сезон романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. 21 января состоялась финальная церемония, на которой бизнесмен выбрал победительницу. Он интригующе прокомментировал свое решение.
Новый сезон "Холостяка", как и все предыдущие, снимали три месяца – с конца октября до 21 января. За это время 32-летний Алекс Топольский успел сходить на десятки свиданий и выбрать одну единственную, с которой построит отношения после шоу. Он заявил, что не зря принял участие в проекте. Похоже, бизнесмен из Майами все-таки влюбился!
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Вот и закончились съемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное все усилия оправданы. История в деталях скоро,
– объявил Алекс Топольский.
Свой пост "Холостяк" дополнил новым фото в клетчатом пиджаке на фоне моря и пальм. Поэтому можно предположить, что финальную церемонию снимали в тропической стране.
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму бизнесмена
"Кажется, еще вчера мы анонсировали старт съемок нового сезона проекта "Холостяк", а уже прошло столько времени. Поэтому докладываем – съемки 12 сезона самого романтичного реалити страны завершены", – говорится в инстаграме шоу. Команда обещает, что премьера состоится уже весной.Интересно, что съемки "Холостяка 12" стартовали 26 октября. В сеть быстро "слили" фото с первой вечеринки и выяснили, что главным героем станет Алекс Топольский, поэтому продюсерам пришлось рассекретить его имя преждевременно.
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Что известно об Алексе Топольском из "Холостяка"
- Главному "Холостяку" страны 32 года. Он родом со Львова, но после окончания университета переехал в США.
- За 10 лет он успел пожить в разных штатах и осел в Майами. Сейчас Алекс занимается элитной недвижимостью, снимается в клипах и кино. Много времени бизнесмен посвящает спорту.
- Ведущий проекта Григорий Решетник утверждал, что Алекс – "очень интересный, с чувством юмора, но в то же время по-мужски сдержанный человек". Он признался, что "девушки не могли устоять перед холостяком", поэтому скучно зрителям точно не будет.