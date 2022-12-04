Это действительно отвратительно, – почему "Холостяк" отменил церемонию роз после скандала с девушками

2 декабря в эфире показали 6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Там участницы проекта ошеломили высказываниями друг о друге. Алекс Топольский был настолько разочарован, что решил отменить церемонию роз.

На этой неделе он не прощался ни с одной из девушек, но на следующей неделе планирует выяснить все то, что услышал в анонимных комментариях от участниц.

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Напомним, в 6 выпуске девушки записали анонимные мнения друг о друге. Перед церемонией роз вместе с Алексом прослушали все эти сообщения. Положительных комментариев было мало, в основном девушки поливали друг друга грязью. Это очень не понравилось "Холостяку", он был ошеломлен, отменил церемонию роз и покинул девушек.

Почему Алекс Топольский отменил церемонию роз

Анонимные сообщения очень расстроили Алекса. Он не понимал, кому верить, ведь на общении с ним девушки совсем не такие, как о них рассказывали другие. Поэтому на церемонии "Холостяк" не мог сделать выбор.

"Думаю, из того, что показали в выпуске, вы все поняли, что мне стало до ужаса неприятно находиться рядом с девушками, после того, как я услышал, что они друг о друге говорят. Это действительно отвратительно. Здоровая конкуренция – это здорово, в бизнесе она стимулирует прогресс, в жизни она заставляет нас расти как личность и отличие здоровой конкуренции от нездоровой заключается в том, что в здоровой конкуренции мы уважаем своего соперника, но когда кто-то начинает поливать грязью своего конкурента, а он отвечает тем самым – это неправильно", – объяснил Топольский.

Алекс Топольский об отмененной церемонии роз / Скриншот инстаграм-сторис "Холостяка"

На следующей неделе мужчина снова встретится с 8 девушками, чтобы выяснить все. А также теперь на проекте остаются только традиционные красные розы. Участницы больше не будут получать желтые (последний шанс), розовые (хозяйка дома) и белые (желания) розы, как это было в предыдущих выпусках.