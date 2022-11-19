Холостяк 12 сезон 4 выпуск: кто из девушек ушел из проекта

"Холостяк" Алекс Топольский в начале сезона легко прощался с участницами проекта, но с каждым эпизодом выбор становится все сложнее. Читайте, кто из девушек не смог покорить сердце героя.

Четвертая неделя в романтическом реалити-шоу "Холостяк" 12 сезон была испытанием для участниц – в нем они должны были выходить из зоны комфорта. Кому-то задачи и вызовы от Алекса Тополького были по силам, а кому-то нет. Узнайте ниже, кто покинул проект в 4 эпизоде.

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Кто пошел в 4 выпуске "Холостяка"

Еще до церемонии роз, после группового свидания, Алекс Топольский отправил домой блондинку Олю из Нью-Йорка. Он поделился, что не почувствовал к ней романтических ощущений, хотя их общение было хорошим и дружеским. Девушка призналась, что злится на себя из-за того, что не смогла лучше открыться для героя.

Я хочу быть с тобой искренним и честным. Кроме дружбы, я ничего не почувствовал. Дальше каких-то чувств не возникает,

– высказался "Холостяк".



Оля покинула проект / Фото с инстаграма шоу

Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

На церемонии роз шоу покинула Амина, которая не смогла воспользоваться последним шансом. "С Аминой, сколько бы мы раз ни встречались, никогда не было отношений между мужчиной и женщиной. Было поверхностное общение ни о чем", – считает Алекс Топольский.

Мне обидно. Меня не оценили. Таких как я – мало. Обидно, что меня не узнал. На искренних что-то ему не везет. Желаю ему разобраться и найти свою любимую,

– высказалась Амина, когда уходила из проекта.



Амина покинула проект / Фото с инстаграма шоу