Четвертий тиждень у романтичному реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон був випробуванням для учасниць – у ньому вони мали виходити з зони комфорту. Комусь завдання та виклики від Алекса Тополького були під силу, а комусь – ні. Дізнавайтесь нижче, хто покинув проєкт у 4 епізоді.

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Хто пішов у 4 випуску "Холостяка"

Ще до церемонії троянд, після групового побачення, Алекс Топольський відправив додому білявку Олю з Нью-Йорку. Він поділився, що не відчув до неї романтичних відчуттів, хоч їхнє спілкування було хорошим і дружнім. Дівчина зізналась, що злиться на себе через те, що не змогла краще відкритися для героя.

Я хочу бути з тобою щирим і чесним. Крім дружби я нічого не відчув. Далі якихось почуттів не виникає,

– висловився "Холостяк".



Оля покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

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На церемонії троянд шоу залишила Аміна, яка не змогла скористатися останнім шансом. "З Аміною, скільки б ми разів не зустрічалися, ніколи не було стосунків між чоловіком і жінкою. Було поверхове спілкування ні про що", – вважає Алекс Топольський.

Мені образливо. Мене не оцінили. Таких як я – мало. Образливо, що не пізнав мене. На щирих щось йому не щастить. Бажаю йому розібратися і знайти свою кохану,

– висловилась Аміна, коли йшла з проєкту.



Аміна покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

Зазначимо, що днями Алекс Топольський розповів, для чого насправді пішов на проєкт. Він спростував чутки про те, що шоу використовує для піару. Чоловік зізнався, що не зміг знайти кохання в Америці, тож вирішив шукати його в Україні.