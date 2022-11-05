Холостяк 12 сезон 2 выпуск: кто из девушек покинул шоу

В 12 сезоне реалити-шоу "Холостяк" прошли первые романтические свидания. Главный герой Алекс Топольский поближе познакомился с девушками и отпустил тех, с кем не видит продолжения отношений.

Во 2 выпуске "Холостяка-12" было 19 участниц, получивших розы на первой вечеринке. Каждая из девушек стремилась поразить Алекса, однако это удалось не всем. Мужчина отпустил домой шесть красавиц, с которыми не видит будущего.

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Первым проект покинула Элизабет. Во время разговора с девушкой Алекс понял, что не видит общего будущего развития отношений. Поэтому решил не тратить время и отпустил Элизабет.

После индивидуального общения с "Холостяком" домой уехала Оля. Алекс не думает, что между ними может быть что-то большее, чем симпатия, поэтому попрощался.

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После индивидуального свидания Алекс Топольский простился с Анастасией. "Холостяк" подготовил для ее сына день рождения, надеялся, что их общение будет легким, но все было не так. Алекс узнал, что предыдущие отношения Насти строились на финансовой выгоде, что неприемлемо для него. Девушка не рассказывала о чувствах, только о деньгах, поэтому он решил попрощаться в тот же вечер.

Четвертой девушкой, покинувшей проект на второй неделе, была Анастасия . "Холостяк" пригласил ее на индивидуальное свидание, после чего состоялся откровенный разговор. Алекс понял, что пока Анастасия не понимает, чего хочет от жизни, и это побудило мужчину попрощаться.

На церемонии роз Алекс попрощался с Еленой и Аделиной.