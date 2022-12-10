Шла навстречу и участвовала в цирке, – Вика из "Холостяка" разнесла проект за монтаж

После 7-го выпуска "Холостяка" еще одна участница пожаловалась на монтаж. В этот раз свое недовольство выразила актриса и бывшая Тараса Цымбалюка Виктория Варлей. Почему она послала телеканал, объясняем ниже.

Если одни участницы 12 сезона шоу "Холостяк" рассказывают о жизни за кадром, то другие открыто критикуют то, что дают в эфир. Виктория Варлей возмутилась, что ее очень личную историю показали на всю страну.

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Участница "Холостяка" разнесла проект за монтаж

Хочу сказать fuck you СТБ и те долбой*бы, что принимают решение, что именно войдет в монтаж "Холостяка". Вы точно знаете, за что! Я много во время съемок шла вам навстречу и даже участвовала в откровенном цирке,

– возмутилась участница "Холостяка".

Актриса обиделась на команду проекта за то, что в выпуск дали ее интимную историю, которую она рассказала редактору по секрету. Во время съемок ей обещали, что такого не произойдет.

"Мой пост касается только моей личной истории, которой я поделилась с редактором, когда были включены камеры. Я отметила, что это ни в коем случае не должно попасть в эфир, но СТБ решило иначе", – объяснила Виктория Варлей.

Виктория Варлей пожаловалась на монтаж на "Холостяке" / Фото из инстаграма

Интересно, что в комментариях девушку поддержала Алина Ершова из "Холостяка". "Не могу не согласиться", – написала девушка.

В то время как вышивальщица Юля "Медуза" напомнила: "Это было прописано в контракте, Вик". Варлей ответила, что он уже не действителен, и намекнула, что команда "ведет себя как последнее падло".

Напомним, Виктория Варлей не первая, кто жалуется на монтаж на "Холостяке". Ранее мама двоих детей Настя, выбывшая во 2 выпуске, рассказала о рабском контракте и заявила, что Алекс Топольский довел ее до слез прямо при сыне, но в эфире это не показали.