"Ума хватило": в сети бурно обсуждают финал шоу "Холостяк"

"Холостяк" Алекс Топольский сделал окончательный выбор в финале проекта. Как в сети реагируют на победительницу Екатерину Лозовицкую – читайте ниже.

Романтическое реалити-шоу "Холостяк" 12-й сезон подошел к концу. В финале проекта Алекс Топольский избрал ту, с которой готов продолжить строить личную жизнь.

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Победительницей 12 сезона шоу стала Екатерина Лозовицкая. В сети уже активно обсуждают, действительно ли она заслуживала быть избранницей бизнесмена Алекса Топольского.

Свой комментарий оставила и "Холостячка" Злата Огневич: "Любовь побеждает. Волшебная история".



Победительница проекта / Фото с инстаграма шоу

Как в сети реагируют на финал

Как обычно, зрители романтического проекта поделились в своих мыслях. Есть те, кто считает Катю достойной девушкой и хорошей парой Алексу.

"Впервые за 12 лет избрали ту, за которую я болела";

"Катя – One Love";

"Катя – правильный выбор";

"Да! Ура. Оказалось, что он умный человек";

" Ума хватило, респект. Жаль, если уже не вместе ";

"; "Ура, лучший выбор";

"Прекрасная, нежная, очаровательная девушка в этом сезоне "Холостяк" останется Катя".

Есть такие пользователи сети, критикующие Алекса:

"Катя лучшая и достойная участница проекта, только заслуживает гораздо лучшего мужчины, чем Алекс. В этом сезоне по моему мнению холостяк – это клоун";

" Я, конечно, рада за нее, но он не достоин ее ",

", "Перецеловался со всеми и сделал выбор, клоун".

Другие высказывают свое мнение по поводу Саши Мудрой, которая неоднозначно высказалась о том, что ее не выбрал Топольский в финале.

"Вот Саша в машине и показала себя. Стерва еще та. Сегодня влюблена, завтра не влюблена. Правильно что не выбрал. Потому что на завтра она бы ему сказала "все, не влюблена, чао"";

"Одно радует, это не Мудрая. К концу проекта она максимально завралась";

"Ответ Саше конечно топ. Все в ее стиле";

" Мудрое решение не выбрать Мудрую . Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки";

. Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки"; "Наконец Сашу спустили в землю",

"В конце в авто Саша повелась в ответах ровно так же как обращалась с девушками все 12 недель. И чего Алекс упрямо не хотел видеть, пока это не коснулось лично его, вот и полилось говно лопатой".

Также зрители "Холостяка" делятся впечатлениями о 12 сезоне: