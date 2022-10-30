Участница "Танцев со звездами" пришла на "Холостяк" и негативно высказалась о шоу

Аделина Дели была участницей "Танцев со звездами", а теперь пришла на "Холостяк". После первого выпуска девушка ответила на вопросы зрителей и намекнула, что Алекс Топольский не искал любви на проекте.

Аделина является танцовщицей, была в балете Насти Каменских, а также на "Танцах со звездами", где танцевала в паре с главным героем "Холостяка-5" – футболистом Сергеем Мельником. Теперь девушка решила попытаться найти любовь на реалити-шоу.

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Аделина Дели о "Холостяке-12"

Но, похоже, опыт Аделины на этом романтическом проекте был неудачным. На первой вечеринке она подарила Алексу Топольскому подушку со своим изображением в полный рост. После премьеры высказалась о таком сюрпризе для "Холостяка".

Пока было, вообще не стыдно, один раз живем. Будет мне 37, буду просматривать и хохотать, или новый жемчуг будет. Люблю относиться ко всему просто и с позитивом, так увлекательнее. Фото, кстати, было сделано за 15 минут до отъезда в "великолепное" путешествие под названием "Холостяк",

– написала Аделина под снимком.

Также в сторис она отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то из фолловеров спросил Аделину: "Как можно показывать чувства, когда вокруг камеры?". На этот вопрос она ответила неоднозначно, намекнув на съемки по сценарию.

Каждая девушка приходит туда со своей целью, а узколобые люди верят. Мужчины, возможно, действительно ищут любовь. Но это точно не о моем сезоне,

– поделилась Аделина.



Аделина Дели о "Холостяке-12" / Скриншот инстаграм-сторис девушки

В новом интервью о неискренности проекта рассказала Даша Квиткова. Она была участницей 9 сезона и поделилась, как с помощью монтажа из нее пытались сделать лицемерную девушку.