Марина из "Холостяка" прокомментировала горячее свидание в замке: стыдно ли ей за себя
Источник:Марина из "Холостяка"
В 4 выпуске "Холостяка" Алекс Топольский пошел на индивидуальное свидание с косметологшей Мариной. Они провели уик-энд в замке, где девушка проявила инициативу и первая поцеловала героя. После выхода горячего эпизода в эфир, она призналась, что за свое поведение ей не стыдно.
Именно Марина победила в игре "на слабо" от ведущего Григория Решетника и отправилась на уик-энд с "Холостяком" в замок-музей Радомысль. Если кого-то удивило, что их второе свидание чуть не закончилось интимом, то сама участница ни о чем не жалеет, говорит, что подверглась своим желаниям.
Не пропустите Холостяк 12 сезон 4 выпуск: первые поцелуи, игра "на слабо" и романтическая ночь в замке
Марина прокомментировала горячее свидание с "Холостяком"
Что касается страсти, которая произошла в замке. На самом деле, я вот такая. Никто не заставлял меня, и не было никакого сценария. Я не играю в игры неприступной девочки. Я просто поддалась своим эмоциям и проявила свою инициативность. Я просто еще раз выбрала желание, а не страх,
– прокомментировала Марина.
Девушка также рассказала, что зрители на ее страсть с Алексом отреагировали по-разному – кто раскритиковал, а кто наоборот восхитился ее решимостью.
"Для кого-то это было вау и смело, кому-то показалось, что Алекс был резким, а кому-то была резкой я. Кому-то стыд. Мне вообще смешно почему-то", – призналась участница "Холостяка".Интересно, что за поцелуями Алекса и Марины наблюдали четыре человека из съемочной команды. Об этом косметологша рассказала в инстаграм-сторис: "Я не обращала внимания на это. У меня была своя атмосфера".
"Холостяк" Алекс Топольский на свидании с Мариной в замке / Фото с ее инстаграма
- Напомним, после выхода в эфир 4 выпуска одна из фавориток Алина Ершова раскритиковала Алекса за то, что почти с каждой девушкой он имел тактильный контакт и интим. По ее мнению, еще во время съемок все чувствовали, что "это уж слишком".
- Кстати, раньше Алине не понравилось, что "Холостяк" унизил ее и других участниц во время забега, когда стоял и смотрел из пьедестала, как они "выплевывают" легкие ради такого "аполлона".