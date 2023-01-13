Кто победит в 12 сезоне шоу "Холостяк": опрос
13 января состоится финал 12 сезона самого романтичного шоу страны "Холостяк". За сердце бизнесмена Алекса Топольского будут бороться Саша Мудрая и Катя. Уже сегодня узнаем, кто победит.
На первой вечеринке Алекс познакомился с 26 девушками. В течение трех месяцев он ходил с участницами на романтические свидания, с каждой строил историю любви. Однако в финале оказались только две красавицы, с которыми Топольский сблизился больше всего. Кто из девушек имеет больше шансов на победу? Выскажите свое мнение в опросе 24 Канала.
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Финалистки 12 сезона "Холостяка"
Саша Мудра
- Возраст: 25 лет.
- Город: Харьков.
- Образование: ХНУМХ им. А.Н. Бекетова – гостинично-ресторанное дело.
- Профессия: безработная.
- Цель в жизни: жить в гармонии с собой, свободно владеть тремя иностранными языками, работать на себя, развивая свой бизнес, быть прекрасной женой и прекрасной мамой. Мечтает о собаке.
- Хобби: спорт, книги, медитации, стрельба из лука, фото на пленку.
Финалистка "Холостяка-12" Саша Мудра / Фото из инстаграмма шоу
Катя
- Возраст: 25 лет.
- Город: Киев.
- Образование: КНЛУ – юридическое образование, в Испании изучало гостиничный менеджмент.
- Профессия: фотомодель.
- Цель в жизни: самореализоваться и создать крепкую семью.
- Хобби: бальные танцы.
Финалистка "Холостяка-12" Катя / Фото из инстаграмма шоу