Не с Алексом на Бали: победительница "Холостяка" показала, с кем смотрела финал

В 12 сезоне "Холостяка" Алекс Топольский выбрал Катю Лозовицкую. Хотя финал сняли год назад, но пари нельзя светиться вместе до его выхода в эфир. Так что 12 выпуск модель смотрела не на Бали, а в Киеве с участницами сезона.

Уже стало доброй традицией, что когда на "Холостяке" не обретают любовь, то хотя бы заводят дружбу. В 12 сезоне сдружились не только Саша Мудрая с Мариной, но и другие девушки. Так, финал победительница Катя Лозовицкая смотрела в компании Саши Погореловой, Юлии Кучеренко и Елены Тацишиной, выбывшей еще на второй неделе проекта.

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Победительница "Холостяка" смотрела финал без Алекса

Из инстаграм-сторис участниц "Холостяка" видно, что вечер пятницы они провели за пиццей, вином, закусками и просмотром финального эпизода. На протяжении эфира Саша, Юля и Елена делали вид, что не догадываются, кто победит, а Катя в это время сидела рядом с ними и неотрывно наблюдала за 12 эпизодом.

Интересно, что после признания Алекса о влюбленности к Кате Погорелова и Кучеренко раскритиковали его за скромное кольцо на финальной церемонии.

Мы в шоке. Просто мы считаем, что очень, очень, очень маленький камешек на кольце. Для Кати, мне кажется, надо большой очень,

– прокомментировала Саша.

Катя Лозовицкая смотрела финал "Холостяка" с участницами / Скриншот со сторис Елены

Катя Лозовицкая смотрела финал "Холостяка" с участницами / Скриншот со сторис Саши

что пока победительница "Холостяка" Катя в Киеве, Алекс Топольский сам отдыхает на Бали. Неизвестно, как сложилась история их любви, и остались ли они вместе после финала на Мадейре. Это раскроют в пост-шоу на следующей неделе.

Кстати, сеть бурно обсуждает 12 выпуск "Холостяка" и хвалит Алекса за выбор, ведь большинство телезрителей считают Катю достойной девушкой и хорошей парой для него. В то время как финалистка Саша Мудрая удивилась, что главный герой отпустил ее "после всего, что между ними было". Более того, участница говорит, что влюбившись в Катю, холостяк "так ошибся".