Жаль, что тебя выгонят, – Тарас Цымбалюк об участии бывшей девушки в "Холостяке"

28 октября состоялась премьера 12-го сезона шоу "Холостяк". Как выяснилось, одной из участниц стала бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка. Он уже отреагировал на такой шаг влюбленной.

Ранее Тарас встречался с 37-летней актрисой Викторией Варлей. Сейчас девушка будет сражаться за сердце бизнесмена Алекса Топольского.

К слову Холостяк 12 сезон 1 выпуск: новые цвета роз на церемонии в шоу, которое вернулось во время войны

О романтических отношениях с Цымбалюком Виктория рассказала на первой вечеринке. Они вместе снимались в сериале "СуперКопы", но эти отношения не имели счастливого продолжения.

Мы сходились и расходились в течение трех лет. Два актера в семье – это катастрофа. Это тот случай, когда ты играешь на сцене, в кино и дома,

– рассказывала Виктория в эфире шоу.

Тарас Цымбалюк об участии экслюбимой в "Холостяке-12"

На личной инстаграмме девушка распространила несколько фото с первой церемонии роз. Эти фотографии прокомментировал Тарас Цымбалюк. Под одной из них он написал: "Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире". Виктория ответила: "Я тебе больше ничего по секрету не скажу, обезьяна ты".



Скриншот из инстаграмма Виктории Варлей

Под другим сообщением на реакцию Цымбалюка Виктория ответила: "Да я сказала о тебе, не плачь".



Скриншот из инстаграмма Виктории Варлей

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Отметим, "Холостяк-12" снимали до 24 февраля, поэтому участницы и главный герой разговаривали по-русски. Сейчас, когда идет война и украинцы отказываются от всего российского, создатели проекта решили озвучить этот сезон на украинском. Это вызывало разные реакции у зрителей. Какие именно – узнавайте по ссылке.