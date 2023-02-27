Сашу Погорелову из "Холостяка-12" заметили в компании Евгения Ковтуненко: какие между ними отношения
Источник:Victoria Siroklyn
Участницу "Холостяка-12" Александру Погорелову на днях заметили на дне рождения Евгения Ковтуненко из "Холостячки". Саша наконец-то раскрыла правду, какие между ними отношения.
Александра Погорелова в интервью призналась, что ее связывает с участником первого сезона шоу "Холостячка", бизнесменом и ресторатором Евгением Ковтуненко. Не так давно она посетила его именины в Киеве.
К теме Саша Мудрая из "Холостяка" призналась, почему до сих пор не общается на украинском языке: "Не нравится"
Саша говорит, что обожает Ковтуненко, ведь он ее друг. По ее словам, он помогал ей по многим вопросам.
Он, кстати, знал, что я иду на "Холостяк-12". Нас познакомили общие друзья, и я не знала, что он участвовал в "Холостячке",
– заявила Погорелова.
Девушка добавила, что также дружит с еще одним участником "Холостячки" Алексеем Тригубенко.
Что касается своей личной жизни, то Александра ответила, что расскажет, только когда на ее безымянном пальце будет кольцо.
Смотрите полное интервью с Сашей Погореловой: видео
Общается ли Погорелова с Алексом Топольским
- Саша Погорелова призналась, что сейчас не общается с Алексом, не следит за ним в соцсетях. "Он мне импонирует как человек, у него доброе сердце, но мне не нравятся некоторые его изречения о Кате Лозовицкой после финала", - добавила она.
- Александра говорит, что в момент, когда она покидала шоу, радовалась, что наконец-то поедет домой. "Я знаю, что я ему сильно нравилась, но в какой-то момент все пошло на убыль. Где-то я разочаровалась, где-то, может, он. Для меня это было логическое завершение истории с ним", – заявила она.
- Девушка рассказала, что сейчас хочет Алексу Топольскому найти свою половинку и хочет, чтобы он был счастлив.
- Добавим, что Погорелова поддерживает хорошие отношения с победительницей Катей Лозовицкой. Девушки даже вместе смотрели финал "Холостяка" в Киеве, пока Алекс был на Бали.