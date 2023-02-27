Участница "Холостяка" Саша Погорелова высказалась об Алексе: "На камеру вел себя джентльменом"

После финала шоу "Холостяк-12" многие участники начали рассказывать о неискренности Алекса Топольского на шоу. В частности, Саша Погорелова заметила моменты, когда главный холостяк наигранно себя вел.

Саша Погорелова высказалась об Алексе

В интервью директор IT-компании Саша Погорелова заявила, что "ничего масштабного" не видела, но были моменты, которые ее насторожили. Например, то, что Топольский показывал из себя джентльмена на камеру.

К теме Сашу Погорелову из "Холостяка-12" заметили в компании Евгения Ковтуненко: какие между ними отношения

Участница "Холостяка-12" вспомнила момент, который ей не понравился.

Когда на свидании с самолетом мы выходили из машины, то на камеру он открывал дверь, а без камеры – нет. Я подумала, может, он забыл или еще что-то.... Такие моменты были,

– признается Александра.

Девушка откровенно сказала, что Алекс очень нравился, особенно в начале проекта, но впоследствии интерес к нему стал снижаться.

Также она прокомментировала постоянные замечания Топольского во время шоу по поводу ее страха камеры. "То, что меня постоянно за это спрашивал – может, это так нужно было, я не знаю", – ответила Погорелова.

Пытался ли Алекс связаться с ней после финала

Саша Погорелова рассказала, пытался ли связаться с ней Топольский после проекта.

Да, он пытался. Но это было не как "связываться". Он просто сказал, что после просмотра серии я его вдохновила, что он гордится мной. Ну вот так было в таком формате. Мне писал только приятное,

– заявила девушка.

Полное интервью с Сашей Погореловой: смотрите видео



Раньше Саша Погорелова призналась, что сейчас не общается с Алексом, не следит за ним в соцсетях. "Он мне импонирует как человек, у него доброе сердце, но мне не нравятся некоторые его изречения", – добавила она. Девушка рассказала, что сейчас хочет Алексу Топольскому найти свою половинку и хочет, чтобы он был счастлив.