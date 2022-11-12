Решил подогреть интерес, – Цымбалюк рассказал правду об отношениях с участницей "Холостяка"

Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался об отношениях с коллегой Викторией Варлей, которая приняла участие в "Холостяке-12". Он поделился, какие на самом деле отношения связывают его с актрисой.

Комментарии украинского актера Тараса Цымбалюка по поводу отношений с участницей "Холостяка-12" были неоднозначными. На днях он рассказал, что у него было с Викторией Варлей на самом деле.

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Тарас Цымбалюк об отношениях с Викторией

Актер поделился, что действительно имел роман с Викторией около двух лет. Но это было достаточно давно – теперь коллеги хорошо дружат.

Мы дружим хорошо. Мы встречались с 2015 года по 2017. Давненько. И с тех пор мы просто товарищи и мы просто пошутили друг друга, оставив комменты под ее фотографией. Народ, конечно, воспринимает это все немного остро. Да, у нас были отношения. Но это было совсем давно. У Вики давно свои отношения, у меня свои,

– отметил Тарас Цымбалюк.

Свои слова о том, что Вика вроде бы вылетит из проекта в третьем эфире, Тарас назвал "приколом". "Я просто решил таким образом поддержать активность своей подруги и поддержать ее в проекте, который сейчас в эфире. Я знал, что она не вылетит после третьего эфира. Я просто таким образом решил подогреть интерес к ее участию и насторожить немного публику. Это был прикол. Конечно. Если бы я знал, что она вылетит после третьего эфира, я бы этого не писал".

Что они говорили друг о друге раньше

После того как Виктория засветилась на шоу "Холостяк", ее фото прокомментировал Тарас Цымбалюк. Он шутливо написал, что Вика вроде бы наврала об их отношениях, и добавил: "Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире".

Впоследствии актриса рассказала, что считает себя и Тараса отдельными личностями. Она поделилась, что любит его как друга.