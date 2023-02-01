Денег у него нет, – Марина из "Холостяка" прокомментировала бизнес Алекса в США

После 12 сезона "Холостяка" поползли слухи, что бизнес Алекса Топольского в США – это выдумка сценаристов. Участница проекта Марина призналась – еще во время съемок у нее закрадывались мысли, что до миллионера ему далеко.

После того, как вышивальщица Юля "Медуза" Кучеренко заявила, что "Холостяк" просто риелтор в Америке, другие девушки тоже заговорили о его заработках. Марина почему-то вообще считала, что денег у Алекса Топольского нет, но это ее ничуть не смущало.

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Марина из "Холостяка" о бизнесе Алекса в США

Я такой человек, что реально могу влюбиться. Даже если вижу, что у него денег нет, что он не очень умен, я могу закрыть на все это глаза. У меня были сомнения по поводу его заработков и бизнеса, но я понимала, что если нет – ничего страшного, вместе заработаем,

– удивила заявлением девушка.

Марине якобы было все равно на состояние Алекса, ее волновало другое: "По поводу его искренности были сомнения. Иногда мне казалось, что он играет, я не могла понять, какой он настоящий". Еще больше девушку обижало, что такие упреки звучали от него в ее адрес. "Думала: "Ничего себе. Ты посмотри на себя. Здесь неискренним кажешься только ты", – высказалась участница.

После шоу Алекс Топольский окончательно разочаровал девушку, связавшись с почти всеми участницами, кроме нее. Он вызванивал Саше Мудрой и просил Марину взять трубку, когда они были вместе. Потом вообще обращался по-хамски – сравнивал свидание с ними в стиле: "Сейчас будет эпизод, где у нас с тобой, Саша, было классное свидание. Ой, Марина, извини, с тобой было не очень".

Меня это обидело... Хорошо, что уже год прошел, и мне плевать на него. Мне вообще его поведение по проекту не понравилось. Я убедилась, что это человек, которого вообще не знаю. Анализируя то, как он обращался с другими, я могу сказать, что в жизни не могла быть с таким человеком. Влюбленность на проекте строилась только на том, что я очень мечтательна, наивна,

– прокомментировала Марина.

Участница "Холостяка-12" Марина / Фото с инстаграма девушки

Кто из "Холостяков" понравился Марине больше, чем Алекс

Девушка не смотрела все 12 сезонов проекта, только последние два. Эпизоды с Михаилом Заливакой она просматривала только потому, что проходил кастинг на 11 сезон. Ее не взяли, но бизнесмен из Харькова понравился Марине больше, чем Топольский.

Мне нравился этот "Холостяк", Миша его звали. Он тоже из Харькова, я его знаю. Я не скажу, что была от него в восторге, но он был настоящим, многим зрителям очень понравился. Мою симпатию он также получил,

– не скрывает Марина.

Герой 11 сезона "Холостяка" Михаил Заливако / Фото из соцсетей