"Холостячка" Злата Огневич призналась, нашла ли любовь на проекте

Главная героиня 2 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич призналась, что на проекте нашла свою любовь. Оказывается, девушка влюбилась еще на первой вечеринке.

Долгожданная премьера "Холостячки" состоялась 17 сентября. Миллионы зрителей наблюдали за знакомством Златы с мужчинами, претендующими на ее сердце. Однако не всем участникам удалось покорить женщину.

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Злата Огневич о любви на "Холостячке"

Злата Огневич долго думала, соглашаться ли на проект. В конце она все-таки решила оставить прошлое и открыться для чего-то нового, начать прекрасный этап в жизни.

На первой вечеринке она познакомилась с 25 мужчинами, которые всячески старались привлечь к себе внимание. Но у девушки есть собственные взгляды на то, каким должен быть идеальный мужчина.

Меня сразу подкупают интеллект и чувство юмора. Хочу, чтобы с моим мужем было о чем посмеяться. А также, чтобы были такие душевные вещи, как любовь к детям, к семье,

– рассказала "Холостячка".

Злата призналась, что на проекте ей удалось найти свою любовь. Оказалось, что звезда влюблена еще с первого дня съемок.