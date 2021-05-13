К Злате Огневич теперь приковано особое внимание публики, ведь совсем скоро вся страна будет наблюдать за тем, как женщина будет выбирать мужчину своей мечты на проекте "Холостячка".

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Не остаются без внимания сообщения исполнительницы в социальных сетях. Подписчицы Златы следят за ее стилем и вдохновляются на новые образы. На днях артистка очаровала серией новых фото.

Стильный look Златы Огневич

Певица позировала на полу перед зеркалом среди комнатных растений. Она предстала перед камерой в белом oversize худи с дерзким принтом на спине и белых брюках. На фотографиях Огневич изображена босиком, что придает особого уюта.

Волосы певица уложила в красивые локоны, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках. Ярким акцентом образа стал красный маникюр.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники артистки засыпали ее комплиментами. Они с нетерпением ждут сезон "Холостячки", где увидят свою любимицу.