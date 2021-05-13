До Злати Огнєвіч тепер прикута особлива увага публіки, адже зовсім скоро вся країна спостерігатиме за тим, як жінка обиратиме чоловіка своєї мрії на проєкті "Холостячка".

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Не залишаються поза увагою дописи виконавиці у соціальних мережах. Підписниці Злати слідкують за її стилем і надихаються на нові образи. Днями артистка зачарувала серією нових фото.

Стильний look Злати Огнєвіч

Співачка позувала на підлозі перед дзеркалом посеред кімнатних рослин. Вона постала перед камерою у білому oversize худі з зухвалим принтом на спині та білих штанах. На фотографіях Огнєвіч зображена босоніж, що додає особливого затишку.

Волосся красуня вклала у красиві локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках. Яскравим акцентом образу став червоний манікюр.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники артистки засипали її компліментами. Вони нетерпляче чекають на сезон "Холостячки", де побачать свою улюбленицю.