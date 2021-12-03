"Холостячка" Злата Огневич надела на финал свадебное платье со сверхглубоким декольте

В пятницу, 3 декабря, Злата Огневич сделала решающий выбор на шоу "Холостячка". Перед финалистами Дмитрием и Андреем она предстала в роскошном свадебном платье со смелым декольте.

К финальной церемонии роз "Холостячка" Злата Огневич готовилась все три месяца. После десятков романтических свиданий и страстных поцелуев она выбрала лишь одного – Андрея Задворного. Именно для него артистка надела изысканное свадебное платье. В каком look она ответила заветное "да", смотрите ниже.

Не пропустите "Холостячка" 2 сезон: кто победил в проекте

Образ Златы Огневич на финале "Холостячки"

В сказочной локации Злата Огневич предстала в полупрозрачном платье, расшитом камнями. Этот наряд с легким шлейфом, разрезом и обнаженной спиной подчеркнул стройность и хрупкость "Холостячки". Однако все внимание телезрителей было приковано к сверхглубокому декольте звезды. Смелый вырез очаровал и претендентов на ее сердце.

"Вау-эффект" усилила собранная прическа с легкими прядями впереди. Стилисты усердно колдовали над образом Златы Огневич, поэтому нежный макияж со стрелками подчеркнул ее выразительный взгляд.

Злата Огневич с Андреем на финале "Холостячки" / Фото из инстаграма мужчины

Злата Огневич с Андреем на финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы

Злата Огневич с Андреем, Григорием Решетником на финале "Холостячки" / Фото с инстаграммы певицы