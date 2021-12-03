К финальной церемонии роз "Холостячка" Злата Огневич готовилась все три месяца. После десятков романтических свиданий и страстных поцелуев она выбрала лишь одного – Андрея Задворного. Именно для него артистка надела изысканное свадебное платье. В каком look она ответила заветное "да", смотрите ниже.

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Образ Златы Огневич на финале "Холостячки"

В сказочной локации Злата Огневич предстала в полупрозрачном платье, расшитом камнями. Этот наряд с легким шлейфом, разрезом и обнаженной спиной подчеркнул стройность и хрупкость "Холостячки". Однако все внимание телезрителей было приковано к сверхглубокому декольте звезды. Смелый вырез очаровал и претендентов на ее сердце.

"Вау-эффект" усилила собранная прическа с легкими прядями впереди. Стилисты усердно колдовали над образом Златы Огневич, поэтому нежный макияж со стрелками подчеркнул ее выразительный взгляд.

Злата Огневич с Андреем на финале "Холостячки" / Фото из инстаграма мужчины

К слову, Злата Огневич раскрылась на проекте "Холостячка". В 4 выпуске она поразила мужчин горячим танцем в прозрачном комбинезоне, за который ее раскритиковали в сети.