До фінальної церемонії троянд "Холостячка" Злата Огнєвіч готувалася всі три місяці. Після десятків романтичних побачень і пристрасних поцілунків вона обрала лише одного – Андрія Задворного. Саме для нього артистка одягла вишукану весільну сукню. У якому look вона відповіла заповітне "так", дивіться нижче.

Не пропустіть "Холостячка" 2 сезон: хто переміг у проєкті

Образ Злати Огнєвіч на фіналі "Холостячки"

У казковій локації Злата Огнєвіч постала в напівпрозорій сукні, розшитій камінням. Це вбрання з легким шлейфом, розрізом та оголеною спиною підкреслило стрункість і тендітність "Холостячки". Однак уся увага телеглядачів була прикута до надглибокого декольте зірки. Сміливий виріз захопив і претендентів на її серце.

"Вау-ефект" посилила зібрана зачіска з легкими пасмами попереду. Стилісти сумлінно чаклували над образом Злати Огнєвіч, тому ніжний макіяж зі стрілками підкреслив її виразний погляд.

Злата Огнєвіч з Андрієм на фіналі "Холостячки" / Фото з інстаграму чоловіка

До слова, Злата Огнєвіч розкрилась на проєкті "Холостячка". У 4 випуску вона вразила чоловіків гарячим танцем у прозорому комбінезоні, за який її розкритикували в мережі.