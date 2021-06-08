"Холостячка": стартовали съемки 2 сезона реалити-шоу

Телеканал СТБ начал съемки 2 сезона реалити-шоу "Холостячка". Долгожданный романтический проект выйдет на экраны уже этой осенью. А главной героиней, за благосклонность которой будут бороться мужчины, стала певица Злата Огневич. Она уже познакомилась с участниками шоу, которые претендуют на ее сердце.

Злата Огневич искать любовь на глазах у всей страны. Ранее исполнительница отметила, что вся ее жизнь проходит под прицелом камер. Из-за насыщенного графика она не успевает ни с кем познакомиться, ходить на свидания. А участие в "Холостячке" – прекрасная возможность добавить в жизнь романтики и найти мужчину своей мечты.

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Злата Огневич о старте съемок

Исполнительница поделилась, что перед началом проекта очень волновалась. Она думала о знакомстве с мужчинами, как все пройдет. Однако реальность превзошла все ожидания: "Каждый человек смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Перед тем, как прийти на проект, мужчины прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю".

Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Я смогла открыть себя и прислушиваться к сердцу,

– поделилась Огневич.

Исполнительница призналась, что на первой вечеринке "Холостячки" почувствовала что-то особенное к одному из участников. Уже осенью зрители смогут увидеть невероятную премьеру и наблюдать за тем, как Злата будет строить отношения с мужчинами на проекте. А горячие поклонники певицы увидят ее с другой стороны.

Ведущим романтического проекту остается Григорий Решетник, который уже много лет является неизменной частью "Холостяка" и "Холостячки".

Фото со съемок 2 сезона "Холостячки"



Стартовали съемки 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма СТБ



Стартовали съемки 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма СТБ



Стартовали съемки 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма СТБ



Стартовали съемки 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма СТБ