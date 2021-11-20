"Холостячка" 2 сезон 10 выпуск: как прошло знакомство Златы с родителями мужчин

На сердце главной героини Златы Огневич претендуют четверо мужчин. На 10 неделе участники познакомили "Холостячку" со своими родными. Она имела возможность увидеть, как они ведут себя в кругу семьи. Как прошли дни Златы в семьях мужчин – узнавайте в материале.

На прошлой неделе "Холостячка" не смогла сделать выбор и не попрощалась ни с одним из мужчин. Однако финал реалити-шоу совсем близко, и только один участник сможет продолжить love story со Златой после проекта. Кто сблизился с ней, а с кем Огневич попрощалась навсегда в 10 выпуске, который транслировали на телеканале СТБ, – читайте далее.

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Знакомство с семьей Андрея Хветкевича

На свидании в луна-парке Андрей пообещал Злату научить управлять автомобилем. Поэтому их свидание началось с урока вождения. "Холостячке" такой жест со стороны мужчины очень понравился, ведь она действительно хочет научиться этому делу. Андрей был очень терпеливым и спокойным, что изрядно понравилось Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма шоу

Впоследствии мужчина повез Злату на знакомство с мамой Ириной и братом Дмитрием. Во время разговора в автомобиле Андрей решил поговорить с девушкой на тему ее статуса в фейсбуке, где указано, что она находится "в свободных отношениях". Однако Огневич отметила, что аккаунт она создавала очень давно и тогда ее знания по английскому языку, с которого она переводила этот статус, были на недостаточном уровне, поэтому и некорректно перевела.

Мама и брат Андрея были очень счастливы видеть их, что приятно поразило обоих. Семья Хветкевича придумала неординарный день для "Холостячки" – скалолазания. Это изрядно ошеломило Злату, ведь она обожает экстрим, горы. Мужчина постоянно поддерживал маму и Злату, что показывало его трепетное отношение к родным.

Она покорила меня с первой минуты. Сильная, волевая женщина. В ней есть все черты, которые я бы хотела видеть в своей будущей свекрови,

– сказала "Холостячка" об Ирине.



Андрей Хветкевич / Фото из инстаграма шоу

Также мама Андрея приготовила для сыновей и Златы пикник. Ирина угостила их собственными консервациями, а также показала "Холостячке" семейный вышитый рушник: "Хочу передать его вам, чтобы вы вдвоем стали на него. Уже жду этого момента".

Мама Андрея поделилась со Златой, что очень хочет счастья для сына, поэтому попросила ее не делать ему больно. Дмитрий же отметил, что редко видел брата таким радостным. Однако в разговоре с Огневич брат Хветкевича задавал провокационные вопросы и не все ответы показались ему искренними. Во время личной беседы Златы и Андрея, на заходе солнца, мужчина признался во влюбленности и нежно поцеловал "Холостячку".

Знакомство с семьей Максима Тарапаты

Максим решил познакомить Злату не только с родителями, но и со всей большой семьей. Знакомство запланировали в доме дяди Тарапаты, где они всегда собираются семьей. "Холостячка" призналась, что рядом с Максимом чувствует себя защищенной. Вопросы от семьи в адрес Огневич были очень провокационными, однако она не терялась и отвечала искренне.

Дядя Максима – Николай пригласил Злату на совместное приготовление основного блюда. "Холостячка" была готова к разным вопросам. Мужчина сомневается, что удастся совмещать карьеру артистки и семейную жизнь. Однако Огневич убеждена, что у нее все получится.



Злата Огневич и дядя Максима Тарапаты / Фото из инстаграма шоу

Мама Тарапаты – Елена рассказала, что уже давно следит за творчеством Златы и очень счастлива, что ее сын строит отношения с ней. Но боится, чтобы ему не было больно. Их общение было очень душевным, теплым.

На разговор с Огневич отправились также сестры Максима. Они стремятся, чтобы у брата была достойная девушка. Александра расспрашивала "Холостячку" о том, как она относится к финансам в семье, брачный контракт. Но Злата подчеркнула, что она прежде всего думает о любви, детях, а не о выгоде.

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Во время семейного разговора Злата узнала, что Максим до сих пор общается с бывшей девушкой, поскольку они партнеры по бизнесу. После дня дома Тарапата подготовил для "Холостячки" сюрприз, однако по дороге произошло незначительное ДТП. Возместив повреждения, Максим привез девушку на пляж, где они просмотрели особый фильм с их детскими фотографиями. Также они поговорили о брачном контракте. Огневич призналась, что теперь она задумалась над тем, чтобы в будущем заключить его. Максим в который раз рассказал красавице о своих чувствах.

Знакомство с семьей Андрея Задворного

Андрей пригласил Злату в родной город, в котором последний раз был 2 года назад. Знакомство было очень волнительным. "Холостячка" отметила, что у Задворного более теплые отношения с мамой, чем с папой. Отец Андрея поделился, что сын редко приезжает домой. Это расстроило Огневич, поскольку она хотела, чтобы ее избранник чаще виделся с родными.

Мама Андрея рассказала немало интересных подробностей о его характере, отношениях в семье. Поскольку папа участника был военным, то мало времени проводил с сыном, воспитанием занималась мама. Поскольку женщина умеет играть на аккордеоне, то сыграла для сына и Златы. Общение было душевным, с шутками.

Задворный предложил, чтобы Злата и мама поехали на дачу. Между женщинами состоялся откровенный разговор. Оказалось, что Андрею постоянно нужно обо всем напоминать, он не собран. Отец же признался, что у сына до сих пор нет любящей жены. Он рассказал Злате, что о разводе с бывшей женой Задворный рассказал родителям через год. Также мужчина попросил Огневич немного повлиять на Андрея, чтобы он чаще бывал дома.

Родителям нужно уделять больше времени, чем мы привыкли. Раньше они заботились о нас, теперь должно быть наоборот,

– подчеркнула "Холостячка".

Мама подарила Злате много заботы, внимания. Она является настоящей хранительницей домашнего очага. И после трогательного дня с родителями Андрей пригласил девушку на водную прогулку. Они приехали на парусную яхту и осуществилась одна из маленьких мечт "Холостячки". А также Задворный подарил Злате компас с гравировкой "Здесь и сейчас".

Знакомство с семьей Дмитрия Шевченко

Мужчина пригласил Злату в Александрию, где живут родители. Сначала Дмитрий и Злата прогулялись по городу, вспомнили детство, ведь отец Огневич родом из этого города. "Холостячка" волновалась перед встречей с родителями, ведь мама Дмитрия была скептически настроена относительно его участия в реалити-шоу.

Начало дня с семьей Дмитрия было напряженным, поэтому Злата решила взять ситуацию в свои руки и начала общение. Разговор с мамой показал Огневич, что для мужчины главное – семья. "Холостячка" была готова к провокационным вопросам со стороны родителей, но на самом деле диалоги были очень спокойными, приятными.



Злата Огневич / Фото СТБ

Злата призналась, что ей очень нравится Дмитрий. Артем – брат Шевченко заметил, что он все-таки влюблен в "Холостячку". Мама Дмитрия заметила, что он закрыт. Однако это не значит, что обижается, просто такая особенность, с которой нужно смириться.

Она действительно хочет изменить приоритеты в жизни, хочет ребенка. Я также хочу внуков,

– поделилась мама.

После встречи с родителями Дмитрий пригласил девушку на крышу, где приготовил романтический ужин. В детстве он проводил в этом месте много времени. Вдвоем они окунулись в детство, вспомнили яркие моменты.

Церемония роз

На этой неделе бутоньерку получили трое мужчин: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата. Андрея Хветкевича "Холостячка" решила отпустить, поскольку не может ответить на его чувства взаимностью.



Участники "Холостячки" / Фото из инстаграма шоу