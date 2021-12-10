"Холостячка-2": как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного после проекта

Неделю назад завершился проект "Холостячка-2" со Златой Огневич. После завершения шоу главная героиня продолжила строить отношения с Андреем Задворным. Однако сложились ли они на самом деле – читайте далее.

Около 12 недель известная певица Злата Огневич искала любовь на проекте "Холостячка". 25 мужчин боролись за сердце знаменитости. Бизнесмену Андрею Задворному удалось завоевать чувства Златы. На его предложение в финальном выпуске она ответила "да".

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Как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного

После завершения проекта главная героиня вместе с избранником стала гостьей пост-шоу "Холостячки" – "Как выйти замуж". Там пара призналась, что сначала все складывалось хорошо. В первый день после финала они устроили общую прогулку и все время были вместе. В Киеве они прятались – ведь до выхода последней серии им нельзя было появляться на публике вместе.

Андрей всегда дарил цветы, уют, а Злата готовила завтраки и десерты. Романтические свидания были неординарными. Отношения продолжались 1,5 месяца.

Но сейчас Андрей и Злата не вместе. Решение разойтись принял победитель проекта. Он заметил, что не испытывает влюбленности и чувства. Почему так случилось – Андрей и сам не понимает. Мужчина заметил, что хочет разорвать отношения и провел неделю в раздумьях, после чего признался звезде, что хочет завершить роман.

"После таких слов мне хотелось умереть в эту же минуту. Это такая боль, с ней может сравниться только смерть любимого человека. Я не ожидала услышать таких слов. Я ждала Андрея, очень соскучилась, открывается дверь, и он на пороге на меня это вываливает, совершенно не подбирая слов. Это было очень жестоко", – поделилась Злата Огневич.

Это был шок. Я и кричала, и плакала. Это такой момент, когда по моему сердцу проехались бульдозером. Просто проехались и растоптали,

– призналась "Холостячка".

Злата Огневич выбрала в финале Андрея Задворного / Фото из инстаграма Златы Огневич

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Как сложилась судьба других участников шоу: