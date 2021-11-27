Далее узнайте больше о каждом из финалистов и выбирайте своего фаворита, у которого, по вашему мнению, больше всего шансов стать победителем.

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Финалисты "Холостячки-2"

Дмитрий Шевченко

Возраст: 37 лет

Город: Львов

В течение трех лет Дмитрий развивает собственный бизнес — клининговую компанию, которая пользуется большим спросом во Львове. Мужчина является владельцем строительной компании, которая строит дома и делает ремонты во Львове. Среди проектов Шевченко также есть студия дизайна.

В свободное от работы время Дмитрий посещает спортзал, занимается боксом, кикбоксингом. Пешком он прошел 300 км из Португалии в Испанию – Путь Сантьяго.



Злата Огневич и Дмитрий Шевченко на первой вечеринке / Фото СТБ

Андрей Задворный

Возраст: 32 года

Город: Киев

У Андрея собственное производство деревянных игрушек для детей от года до 10. Продает их в Украине и за рубежом. Работа Задворного связана с управлением. Также он часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес.

Среди увлечений мужчины: парапланеризм, малая авиация, баскетбол, тайский бокс, дайвинг, путешествия.



Андрей Задворный и Злата Огневич на первой вечеринке / Фото из инстаграма шоу

Роман Свечкоренко

Возраст: 31 год

Город: Киев

Более 5 лет мужчина занимается психологией и является специалистом в области женского счастья. Он ездит в туры по городам, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Также на его страницу в инстаграме подписаны почти миллион пользователей.

И именно инстаграм-блог является одним из хобби Романа. Еще он предпочитает активные виды спорта.



Роман Свечкоренко и Злата Огневич на свидании / Фото из инстаграма шоу