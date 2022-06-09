"Холодильников им мало": россияне украли песню Скрябина "Мам"
Источник:инстаграмм Славы Демина
Россияне разворовывают все, что находят в домах украинцев, расположенных на временно оккупированных территориях. Но им оказалось мало холодильников, стиральных машин и т.д. и решили украсть украинское творчество. Теперь на России поют песню легендарного Скрябина на русском.
Россияне еще раз показали, что не способны творить самостоятельно. Они нагло воруют у украинцев не только технику, одежду, но и искусство.
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Россияне украли песню Скрябина
По сети распространяется черно-белое видео, где песня Скрябина "Мам" звучит на русском языке. Оккупанты украли не только музыку, но и текст. Они просто перевели слова Кузьмы. Таким коротким видео поделился ведущий Слава Демин. Мужчина отметил, что захватчикам мало наших земель, награбленного у украинцев, они добрались и до искусства.
Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими зловонными руками. Но получилось у них, как всегда, г*вненно,
– написал Демин под видео.
Россияне украли песню Скрябина "Мам": смотрите видео онлайн
В комментариях подписчики Демина не сдерживают эмоций и отмечают, что россияне любят все чужое, но не свое.
- "Я хочу расслышать то, что услышала. Это ужас! Украденных трусов им оказалось мало! С*ка".
- "Рашисты любят все чужое, только не свое. Мерзкая нация".
- "Ибо своего достойного ничего нет. Всегда выгребали нашими талантливыми саундпродюсерами. Все их псевдозвезды, все не искренние".
- "У них мозгов нет, чтобы написать что-нибудь свое".
- "Это просто позорище! Что за идиоты!?"
- "Эти люди хотя бы когда-нибудь научатся делать что-то свое?"
- "Какой гнусный и гнилой народ. Всю жизнь живут в грязи. Крадена история, лживая жизнь и никакого будущего".