Известная американская актриса Холли Берри ответила на комментарии хейтеров, в которых говорилось о том, что все мужчины убегают от звезды. Она подчеркнула, что не хочет удерживать партнеров возле себя.

Успешная американская актриса Холли Берри взбудоражила сеть в недавней заметке. Она опубликовала фото с надписью: "Женщины ни черта вам не должны" (Women don't owe you shit).

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Холли Берри ответила на упреки хейтеров

Многие поддержали актрису в ответ на ее сообщение. Однако другие подписчики актрисы поделились мнениями относительно ее личной жизни. Один из фолловеров отметил: "Со всеми вашими достижениями, славой, красотой, похоже, вы не можете удержать мужчину".

Вместо этого Холли Берри ответила: "Кто сказал, что я хочу их удержать? Я за то, чтобы жить лучшей жизнью. Если вы сделали неверный шаг, возьмите нужный курс, развернитесь и начните все сначала".

Другой фоловер звезды написала похожий комментарий, а актриса написала ей, что просто не хочет держать не того человека возле себя. Она добавила, что не должна из-за разрыва отношений перед кем-то оправдываться.

Холли Берри подчеркнула, что часто совершала ошибки. Но она всегда пыталась их исправить, чтобы улучшить свою жизнь. Также звезда затронула тему алиментов.

Ни один мужчина не заботился обо мне, поэтому выплачивать необоснованные суммы алиментов бывшему неправильно, и это настоящее вымогательство,

– намекнула Холли Берри на бывшего Габриэля Обри, которому выплачивает алименты 10 лет.

Что известно о личной жизни Холли Берри

Вероятно, подписчики актрисы комментариями намекали на то, что Холли Берри трижды была замужем и еще один раз была в отношениях. Она редко делится деталями своей личной жизни. Звезда наиболее сосредоточена на воспитании двух детей: сына Масе и дочери Нахли.

В прошлом году Холли Берри заинтриговала фанов публикациями с мужчиной. Впоследствии оказалось, что звезда встречается с певцом Ван Хантом. Однако неизвестно, до сих пор ли у певицы продолжается роман.