Відома американська акторка Геллі Беррі відповіла на коментарі хейтерів, у яких йшлось про те, що всі чоловіки тікають від зірки. Вона наголосила, що не хоче втримувати партнерів біля себе.

Успішна американська акторка Геллі Беррі розбурхала мережу нещодавнім дописом. Вона опублікувала фото з написом: "Жінки ні чорта вам не винні" (Women don't owe you shit).

До слова Після виходу фільму про Брітні Спірс її коханий заговорив про спільне майбутнє з співачкою

Геллі Беррі відповіла на закиди хейтерів

Багато хто підтримав акторку у відповідь на її допис. Однак інші підписники акторки поділилися думками стосовно її особистого життя. Один з фоловерів зазначив: "З усіма вашими досягненнями, славою, красою, схоже, ви не можете втримати чоловіка".

Натомість Геллі Беррі відповіла: "Хто сказав, що я хочу їх утримувати? Я за те, щоб жити кращим життям. Якщо ви зробили невірний крок, візьміть потрібний курс, розверніться і почніть все спочатку".

Інша фоловерка зірки написала схожий коментар, а акторка написала їй, що просто не хоче тримати не ту людину біля себе. Вона додала, що не має через розрив стосунків перед кимось виправдовуватися.

Геллі Беррі наголосила, що часто робила помилки. Але вона завжди намагалась їх виправити, щоб покращити своє життя. Також зірка заторкнула тему аліментів.

Ні один чоловік не піклувався про мене, тому виплачувати необґрунтовані суми аліментів колишньому неправильно, і це справжнє здирство,

– натякнула Геллі Беррі на колишнього Габріеля Обрі, якому виплачує аліменти 10 років.

Що відомо про особисте життя Геллі Беррі

Ймовірно, підписники акторки коментарями натякали на те, що Геллі Беррі тричі була заміжня й ще один раз мала стосунки. Вона рідко ділиться деталями свого особистого життя. Зірка найбільш зосереджена на вихованні двох дітей: сина Масе й доньки Нахли.

Минулого року Геллі Беррі заінтригувала фанів публікаціями з чоловіком. Згодом виявилось, що зірка зустрічається із співаком Ван Хантом. Однак невідомо, чи досі в співачки триває роман.