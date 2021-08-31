Хочу любить, – финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" рассказала, как сложилась ее жизнь после шоу

Юлия Бельченко, которую на проекте "Холостяк-11" называли "Зайка", рассказала, как сложилась ее жизнь после окончания романтического шоу. Девушка признала, что ей не хватает любимого мужчины, однако все остальное в ее жизни есть.

В мае этого года официально закончился романтический проект "Холостяк" 11 сезон. Главный герой Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, а финалисткой стала Юлия "Зайка". Девушка рассказала, как развивается ее жизнь после окончания шоу.

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Юлия "Зайка" о жизни после проекта

Финалистка романтического шоу призналась, что все сферы в ее жизни развиваются хорошо. Однако любимого мужчину она еще не нашла.

У меня все хорошо в жизни. У меня есть где жить, что есть, чем заниматься, есть семья и друзья. Единственное, чего не хватает – это любимого человека. Это одна из составляющих счастливой жизни. Я хочу любить и быть любимой, хочу отношений и мне этого не хватает,

– рассказала Юлия.

Девушка добавила, что иногда плачет. Но точно не потому, что ее не выбрали в финале. Юля "Зайка" считает, что они с Михаилом вряд ли были бы счастливы вместе.

"Слава Богу, что меня тогда не выбрали, потому что я не уверена, что мы были бы счастливы вдвоем в этих отношениях", – поделилась финалистка шоу.

Юлия Бельченко добавила, что она все еще не готова к серьезным отношениям. "Фейковую" свадьбу она сыграла для того, чтобы избавиться от навязчивой идеи и потенциала.

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