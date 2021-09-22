Хочет показать себя жертвой, – экс-партнер Зарицкой на "танцах" ответил на обвинения

Танцор Александр Прохоров ответил на слова Александры Зарицкой о том, что он якобы отказал становиться в пару с звездой на "Танцах со звездами". Мужчина рассказал собственную версию, где все решал не он, а продюсеры шоу.

Отношения танцора Александра Прохорова и солистки группы KAZKA на "Танцах со звездами" не сложились. Александра Зарицкая считает, что хореограф не верил в ее победу, однако он имеет собственную версию событий.

Важно Александра Зарицкая назвала имя партнера, с которым отказалась выступать на "Танцах со звездами"

Александр Прохоров прокомментировал слова Заріцької

По словам танцора, он начал заниматься с Александрой просто для подготовки к проекту "Танцы со звездами". Она сама обратилась к Прохорову с этой просьбой.

Я был не прочь танцевать с Сашей, но этот вопрос со мной продюсеры шоу не обсуждали. Я – спортсмен и, прежде всего, любое соревнование для меня – это борьба за первенство. Также знаю, что меня рассматривали как пару еще с несколькими девушками и я ждал утверждения от канала,

– поделился хореограф.

Александр добавил, что очень недоволен тем, как девушка подает информацию для СМИ. Ведь он якобы не был против стать в пару с солисткой KAZKA, но организаторы решили иначе.

"Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Сначала я с ней занимался просто в роли хореографа, который учит танцам. Сейчас она пользуется этой ситуацией и хочет показать себя в роли жертвы, но история была совсем не такая", – добавил мужчина.

Я не отказал ей, а попросил подождать решение канала об утверждении пар, ведь артисты и хореографы могут озвучивать свои пожелания, но финальное слово всегда остается за продюсерами шоу. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях,

– подчеркнул танцор.

Скандал с партнером Александры Зарицкой

Еще до прямых эфиров "Танцев со звездами" лидер группы KAZKA сообщила, что отказалась от первого партнера. Тогда она поделилась, что танцовщик считал, что Александра – легкомысленная, а их пара не выиграет.

Впоследствии Зарицкая призналась, что рассказывала об Александре Прохорове. Звезда якобы дружила с ним, а потому его "проявление желания не танцевать" было ударом.

Теперь солистка KAZKA занимается с Юрием Мешковым, которого даже не знала. Однако сейчас она называет его "прикольным" и "суперклассным чемпионом".

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / Фото из инстаграма группы KAZKA